Conmovedor: Vannesa Bryant se tatuó un dulce mensaje para recordar a Kobe y Gianna

Vanessa Bryant, De 38 años, usó Instagram el miércoles 10 de junio para revelar los tatuajes que recibió en febrero en honor a su difunto esposo Kobe Bryant y su hija Gianna.



El ex jugador de los Lakers y su hija de 13 años murieron en un accidente de helicóptero en Calabasas, California, el domingo 26 de enero.



En los clips,se puede observar como le realizan un diseño dedicado a Gianna en su muñeca y a Kobe en su cuello. Vanessa aún no ha revelado lo que dicen, pero los llama a ambos un “dulce mensaje”.



Vanessa fue tatuada por el famoso artista del tatuaje Nikko Hurtado, quien también tatuó a Rihanna, Rita Ora, Ruby Rose y más estrellas.



“Quería que me transfirieran el dulce mensaje de mi boo boo". Vanessa subtituló un video de ella misma obteniendo el diseño con “Can’t Take My Eyes Off Of You” sonando de fondo .