Nunca nadie se animó a tanto: mirá lo que se puso Kate Rodríguez para dormir

Mau00f1ana domingo por @cine.ar a las 22:00 pasan mi primer pelu00edcula, ahi tuve la oportunidad de conocer actores increibles, siendo esta una experiencia inolvidable. Pensar que despues hice 3 pelu00edculas mas!!! ud83dude31 Mi director fue el Seu00f1or @hugrosso y @sergiosuarez01 en la Asistencia de direcciu00f3n @luismachinok mi compau00f1ero de Set. Apoyemos el cine Argentino ud83cudde6ud83cuddf7 Actores Dario Grandinetti Daddy Brieva Luis Machin Julieta Cardinali Gaston Pauls Catherine Fulop Pablo Granados Claudio Rissi Jean Pierre Noher Chiqui Abecasis Ivana Acosta