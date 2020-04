Mirtha Legrand pidió respetar la cuarentena y aseguró: "No salgo ni al balcón"

Si bien por su labor en los medios de comunicación se encuentra exceptuada de cumplir con la cuarentena obligatoria, Mirtha Legrand tomó la sabia decisión de aislarse en su departamento y no ir a trabajar. Su edad -93 años- la ubica dentro del grupo de riesgo ante la pandemia de coronavirus y desde el 21 de marzo es reemplazada por su nieta, Juana Viale, en sus dos programas: Almorzando con Mirtha Legrand y La Noche de Mirtha.

Este domingo la actriz se puso una vez más al frente de los clásicos almuerzos de su abuela, con una mesa que contó con la participación del filósofo Darío Sztajnszrajber; el conductor Nicolás Magaldi; la doctora en educación, bióloga e investigadora del CONICET Melina Furman; y el médico neumonólogo y especialista en medicina del sueño Facundo Nogueira.

Pero antes de comenzar el almuerzo, se tomó unos minutos para hablar vía telefónica con la diva. “Todos te extrañan acá, abuela. Estás dando un ejemplo a la sociedad argentina con tu compromiso y responsabilidad”, le dijo la actriz a su abuela.

“Yo también extraño horrores no ir los fines de semana… Pero hay que respetar el aislamiento”, aseguró la diva. Y, antes de contar cómo está pasando sus días de cuarentena, no ahorró en elogios para Juana: “Te felicito, estás haciendo espléndidamente bien el programa, estoy orgullosa de vos. Estás muy suelta, muy encantadora, salís divina, mostrás la ropa que es una maravilla. Estás con una figura espléndida, todo favorable”.

Luego, sí, contó que no sale en ningún momento de su departamento de Avenida Del Libertador al 2800 y que solamente está acompañada por su histórica asistente, Elvira. Además, al contrario de lo que le sucede a muchas personas durante el encierro, no está comiendo más que antes porque se está “cuidando”, según contó. Y detalló: “Camino en casa, leo, veo un poco de televisión, descanso, pienso y sueño”.

Mirtha se mostró feliz de haber podido hablar con su nieta en Pascuas, a pesar de no haber podido verla personalmente: “Me alegra haber hablado con vos. Estás tan divina, preciosa, tan amorosa… Todo el mundo me felicita. Elvira te manda un beso también. Y a todos los chicos, la producción, colaboradores, que los extraño: espero volver a verlos algún día, no sé cuándo”.

Por último, les dejó un contundente mensaje a los argentinos: “Que respeten el no salir de sus casas, de sus viviendas. Eso hay que respetarlo a rajatabla. Sé que gran parte de la gente, y yo me incluyo por momentos… Quiero salir y digo ‘no, no, hay que quedarse en la casa y no salir’. Esto va a pasar y vamos a volver a ser todos felices. Para todos los argentinos, todo mi amor”.

La semana pasada Mirtha participó del programa especial solidario Unidos por Argentina, que contó con la colaboración de muchos famosos nacionales e internacionales para recaudar fondos para los más necesitados en medio de la pandemia. “Estoy muy preocupada por todo lo que está pasando. Te digo la verdad, soy una mujer grande, nunca pensé en vivir una situación como esta. La humanidad entera está enferma, es terrible”, dijo en aquella oportunidad.

Y agregó: “Los católicos recemos y los que no lo son también. Y tener calma, tranquilidad, distraer la mente porque la van ocupando pensamientos muy oscuros... Escuchar música y conectarse con sus seres queridos. Yo todos los días me conecto con mis nietos, con Juana, con Nacho, con Rocco, con mis bisnietos Ámbar, con Silvestre, con Alí, con mi hermana Goldie... Nos hablamos a las dos o tres de la mañana con Goldie porque yo soy nochera. Y sobre todo con Marcela Tinayre, mi hija”.

