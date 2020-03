Federico Bal confirmó que tiene cáncer intestinal

Este lunes el hijo de Carmen Barbieri, Federico Bal, confirmó que tiene cáncer de colón. Mediante un conmovedor mensaje que publicó en sus redes, el reconocido joven actor contó que los estudios que le realizaron detectaron que tiene un tumor maligno en el intestino. "Quería contarles lo que estoy viviendo estos días. Hoy que ya tengo un panorama, un camino que recorrer, y quiero contarles algunas cosas", comenzó diciendo en el video.

"Hace pocos días me hice unos estudios, una colonoscopía y una endoscopía, que salieron mal. Quiero decir que el resultado fue negativo. Me encontraron diez pólipos, los cuales me extrajeron, y encontraron un tumor en mi intestino, que se llevó a analizar. Se hizo una biopsia, hablé con el clínico y me hicieron un montón de estudios más. Todos dieron bien, pero el resultado de la biopsia del tumor dio que es maligno. Tengo cáncer en el intestino", confesó Bal, casi al borde de las lágrimas.