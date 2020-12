Sale a la luz el verdadero motivo por el que Diego Maradona no fue al casamiento de Dalma: escuchalo

La relación entre Diego Maradona y su hija Dalma ha sido de idas y vueltas, como con prácticamente todas las personas que han pasado por la vida del 10.

Pero sin lugar a dudas, la ausencia de Diego en el casamiento de Dalma, más allá del distanciamiento, generó un alto revuelo puertas adentro y puertas afuera de la familia. Se dijeron muchas cosas como desencadenantes.

A continuación, dieron a conocer el polémico audio. “Confirmado, Mati (Morla), no voy. Confirmado, no voy. ¿Entendés? Estos, encima de ser ladrones, ahora se la agarran con mis hermanas que no le hicieron nada, ¡jamás! La Lily, la Kitty y la Ana le han hecho de comer 25 mil millones de veces a mis hijas cuando tenían hambre», apuntó Diego Maradona en comunicación con sus abogado.

Además, agregó: «Le hacían tortas fritas, a las dos de la madrugada, en verano. ¡Confirmáselo! Y Confirmáselo a mis hermanas que no voy a ningún casamiento», declaró con suma molestia el exfutbolista. Al finalizar el audio, el conductor de Intrusos decide analizar las palabras dichas por Maradona y situarlo en la línea del tiempo. Recordemos que las causas judiciales iniciadas por Diego contra su exmujer Claudia Villafañe fueron antes de la ceremonia.

En ese contexto, Adrián Pallares recordó la revocación de testamento que supo realizar Maradona en 2016. «Un testamento que había firmado en 2012, tiene que ver con todo esto». Luego, Rodrigo Lussich habló sobre la mala relación de Dalma y Giannina con sus tías. «Una pelea con las hermanas y sus hijas, que sigue hasta el día de hoy. Evidentemente, no se reconciliaron nunca. Estas idas y vueltas posteriores a la muerte de Diego, muestran que la relación nunca se arregló», sostuvo el panelista.

Po si fuera poco, Lussich aprovechó a cuestionar el accionar de Maradona. «Fue uno de los feos más grandes que hizo en vida Diego. No haber ido al casamiento de su hija, fue la metida de pata más fea que le recordemos. Más allá de toda su historia judicial y sus adicciones, como gesto no haber ido al casamiento de su hija mayor fue feo», resumió Rodrigo.