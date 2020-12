Yanina Latorre enterró a una reconocida colega: "Es una zorra... y cree que es un ser superior"

La TV argentina sigue contando con protagonistas que no suelen tener filtro a la hora de hablar de los demás, y más aún cuando se trata de colegas del rubro.

Una vez más fue Yanina Latorre, en 'Los Ángeles de la Mañana', la que puso esta realidad en evidencia cuando se refirió a la figura de Barbie Simons, una panelista del programa 'Hay que ver'.

Días atrás, la rubia apuntó contra Simons, reconocida amiga de Pampita, luego de que Barby Franco hiciera una confesión sobre sus vacaciones con Carolina Ardohain.

El hecho tuvo lugar cuando Franco reveló que Pampita la invitó a Cancún junto a Roberto García Moritán y su familia. «Me voy de vacaciones ahora con Pampita, con ella y su familia. Nos vamos a un lugar del caribe. Me invitó ella, con todo pago menos el pasaje», expresó. Rápidamente, Yanina Latorre la cruzó y le reprochó a Carolina no haberle pagado el pasaje en avión.

"No, si la estadía es carísima. Va toda la familia, Pampita con los niños y otra amiga también con niños", aclaró Barby Franco al respecto. En ese sentido, Yanina volvió a apuntar contra Carolina Ardohian: "Por qué no habrá invitado a su amiga del alma Angie Balbiani o a Barbie Simons que se inmola por ella". Por eso, Ángel de Brito tomó la palabra y deslizó que Barbie Simons disfrutará de sus vacaciones en Miami.

Sorprendida por el comentario, Yanina Latorre exclamó: "¡Me la voy a cruzar!». Muy filoso, Ángel hizo un comentario que derivó en un exabrupto por parte de su panelista: «Están todos re contentos en Hay que ver, el programa de José María Listorti. La odian ahí". Antes de que Yanina opinara al respecto, Barby Franco aseguró: "¿Por qué? Si es un amor ella".

Sin dudar, Yanina Latorre destrozó a Barbie Simons: "¿Querés que te muestre el chat donde me insultó de arriba a abajo? No es ningún amor. ¡Es una zorra! La odian todos porque es una zorra. Apoyo la moción de Hay que ver. Tienen un doble chat y la odian todos. Aunque lo nieguen, Barbie Simons y Fernanda Iglesias tuvieron una pelea muy fuerte. Cuando están cara a cara se le escapan. Barbie no es una buena compañera, cree que es un ser superior".