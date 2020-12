"Nos mintió con todo", la dura acusación de Yanina Latorre contra un reconocido cantante

'Los Ángeles de la Mañana' se ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión argentina en horario matinal. Y buena parte del encanto es la información del espectáculo que manejan el conductor Ángel de Brito y sus panelistas, entre ellas Yanina Latorre.

Justamente la pareja del ex futbolista Diego Latorre fue la que se robó el protagonismo al calificar de mentiroso a un reconocido cantante.

Yanina sorprendió al contar un detalle inédito del final de la relación entre Valeria Lynch y Cau Bornes. "Nos mintió con respecto a la hija, está muy mal con la hija. Nos mintió con todo. Tengo hasta un cuerno que le metió a Valeria hace dos años en la casa de una amiga", manifestó en primer lugar.

Rápidamente, Cinthia Fernández acotó: "¿Vieron que era un rastrero? Yo tenía razón". Luego, Yanina Latorre procedió a contar la historia. "Primero voy a contar el cuerno. No voy a decir en dónde. Hace dos veranos, en una mansión en Punta del Este, fue de visita a la casa de un mega famoso con mucha guita, cuando ya estaba separándose de Valeria, y se empomó a la empleada doméstica. La chica se enamoró y se mandaba mensajes", aseguró.

Al ver que Yanina comenzó a reírse, Ángel de Brito la frenó en seco: "Yanina, no te rías, pobre la mujer". Con un semblante muy particular, la panelista de 'Los Ángeles de la mañana' acotó: "Y agradezcan que no cuento la casa de quién era. Muy famoso él, y ella un poco menos. Le prometí a la dueña de casa que no lo iba a contar".

Ante ese interrogante, el conductor de 'LAM' indagó: "¿La casa de Suar? ¿A dónde fue a comer Cau en Punta del Este?". Luego, Mariana Brey intentó adivinar por otro lado. "¿Qué zona de Punta del Este?", consultó la comunicadora. Sin embargo, Yanina Latorre seguía en su postura. "No, si digo la zona, lo sacan porque es el único famoso que tiene casa ahí", aseguró. Antes de terminar el bloque, Yanina le dijo al oído el nombre a Ángel de Brito.