Vicky Xipolitakis se la mandó: mirá el desastre que hizo en su cumpleaños

Después de un 2020 durísimo, Vicky Xipolitakis celebró con todo la llegada de sus 35 años. Sus familiares le organizaron una fiesta en San Isidro con temática de MasterChef Celebrity y reinó la emoción, aunque también hubo algunas fallas que sus seguidores no pasaron desapercibidas. En las imágenes que salieron a la luz, se ve que ninguno respetó la distancia social, y que tampoco hubo protocolos, como tener alcohol en gel cerca, por ejemplo. Moria Casán también dijo presente en el lugar y se fundió en un fuerte abrazo con la griega, que la quiere como si fuera una madre.

“Un cumpleaños muy feliz. Gracias a mi hermosa familia y a mis incondicionales amigos por hacerme tan feliz. Los amo”, escribió la mediática junto a un video que resume lo bien que la pasó en su día especial. El único que no salió en cámara fue su hijo Salvador Uriel, ya que lo tiene prohibido por decisión del papá.

Stefi, su hermana, le dedicó un dulce posteo en su cuenta de Instagram. “Porque sos así como un angelito travieso... Muy feliz cumple hermana amada. Sos una personita tan especial, tan alegre, con tanta buena onda y una leona a la vez, con tanta garra y empuje. Soy feliz con tu felicidad y soy también ese hierro que siempre está. No estás sola, te amo Vickyta. Siempre juntas”, expresó.

La One también dijo lo suyo en su cuenta: “Celebrando una vez más con nuestra amada familia Xipolitakis el cumple de Elena -su nieta- y el de Victoria. Siempre rodeados de felicidad absoluta, celebrando la vida. Noche maravillosa”.

El saludo de Germán Martitegui

El polémico jurado de MasterChef Celebrity no quiso estar ausente en esta fecha tan especial para la participante del reality culinario, y la saludó a través de la cuenta de Twitter con una foto inédita, donde se la ve asomada por la ventana de un auto en lo que sería la calle lindera a los estudios de Telefe. “Feliz cumple”, atinó a decir.

La rubia dejó en claro varias veces que siente una fuerte atracción por el reconocido cocinero, pero en los últimos días se dio por vencida ante su indiferencia. “Nuestra relación se terminó. Te lo quería decir. Él es profesional y separa las cosas, pero le quiero decir que ayer volví a mi casa y ya lo decidí. Porque el amor no se mendiga y la verdad es que yo nunca me arrastré. Entonces yo ya no espero. El tren ya pasó y no espero más nada de nadie”, dijo desilusionada en la última gala.