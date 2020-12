Las razones de una forma de ser: Fede Bal se habría traumado cuando vio a sus padres haciendo algo

Fede Bal se animó a contar una historia que nadie se imaginaba. Se trata de una anécdota que lo remonta al inicio de su adolescencia, cuando un día en Mar del Plata -donde pasó varias temporadas de verano- descubrió a sus papás haciendo el amor. Aunque no vio nada, escuchó cómo la pareja disfrutaba de su encuentro bajo las sábanas, aunque en un principio pensó que se trataba de algo malo debido a cómo se expresaba Santiago Bal. “Hice mucha fuerza para dormir y tuve pesadillas horribles”, lanzó entre risas en Cortá por Lozano.

Al hacer memoria, se trasladó nuevamente a aquella habitación presidencial de un famosísimo hotel de La Feliz. La suite era gigante, pero a él lo mandaban a dormir a un pequeño cuarto ¿para que no los pescara en una situación de alto voltaje? Lo cierto es que los intentos de Carmen Barbieri y el capocómico por preservar su intimidad fueron en vano, ya que el galán los sorprendió.

No hay dudas de que los artistas tuvieron un muy lindo romance. Sin embargo, un día las cosas cambiaron y los separó una infidelidad. Fue entonces cuando Santiago contó abiertamente en la TV que uno de los motivos que lo impulsó a “pecar” con otra mujer fue que la suya ya no tenía interés sexual.

“A ella no le gustaba que le hiciera sexo oral, y yo tengo una necesidad de ver mujer, de sentir mujer, de oler a mujer. Tienen otras sensibilidades, otras vibraciones. Me gusta el pelo, los labios, el cuerpo de la mujer. Me gusta tanto halagarlas. Todos los actores somos seductores. Vivimos de eso. Sigo siendo un seductor con las mujeres, a pesar de ser grande. Me gusta ganarlas y sé que tengo elementos para hacerlo”, sostuvo en el programa Secretos verdaderos.

Años después, una vez que hicieron las paces, Bal la expuso en vivo en Intrusos, donde cara a cara le dijo: “Te fui infiel porque no tenía lo que me faltaba. Nuestra cama era por un lado la compu, la tele por allá, el teléfono fijo por acá, dos móviles aquí, y por allá, en la otra punta, estaba yo. Me sentía una cosa adicional en su vida. Me sentía un pelotudo. Cuando Fede se fue de casa yo ocupé su habitación, si total vos no me necesitabas para nada”.

Atónita, la rubia contestó: “Cuando él quería hacer el amor, para mí era el último trabajo del día. Fui muy dura. Hoy, a siete años de la separación, le doy la razón. ¿Cómo no se va a buscar otra persona? Yo lo amaba profundamente, pero la verdad es que tengo que reconocer que él estaba en lo cierto”.