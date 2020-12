Una hermana de Maradona le pegó duró a Yanina Latorre: mirá lo que dijo

A una semana del fallecimiento de Diego Armando Maradona, su nombre y las relaciones que mantenía con ex parejas, amigos y familias siguen dando mucho que hablar.

Precisamente esto fue lo que promovió uno de los momentos más picantes en Los Ángeles de la Mañana. Yanina Latorre había hablado sobre los vínculos sentimentales y económicos del 10 y Ana, una de las hermanas del Pelusa, le salió al cruce.

“Esa señora que está hablando (por Yanina) no sabe nada. Que se calle, irrespetuosa. Está mandada por la familia, por las hijas de mi hermano. No importa. Que se calle, que me deje hablar. Irrespetuosa como sigue siendo”, comenzó, filosa Ana, mientras la esposa de Diego Latorre la interrumpía. Y siguió: “Entonces, ¿que yo cobrara por estar con mi hermano? Pero, ¿de dónde sacó eso? Que me compruebe, a ver. Comprobame qué es lo que yo recibí”.

Por otro lado, Ana reconoció que tienen deudas: “Si yo hubiese recibido o mis hermanos hubiesen recibido algo, tendríamos que tener aunque sea un aire, no deber expensas como tenemos deudas. Nosotros vivimos con deudas. Y eso sí que te lo puedo comprobar. Y que mis hijos y que los hijos de mis hermanos, nadie, nadie, vivía de Diego. Era muy generoso, sí. Hay veces que nos regalaba algo, pero nada más. Nosotros no vivimos de él. Nunca. Jamás”.

Luego, se refirió a la exmujer Claudia Villafañe y a sus hijas Dalma y Gianinna. “Sin él no hubieran sido nada. Entonces, que se queden calladas y no nos entierren a nosotros. Encima del dolor que tenemos, nosotros sí que tenemos dolor, no ellos por el testamento o lo que tengan que hacer. A nosotros nunca nos interesó (el dinero)”, lanzó una de las hermanas de Maradona.

Además, atacó a Tartu que estaba de invitado en el ciclo: “Igual que ese señor que recién dijo que 60 personas (vivían de él). Es mentira. No sea tan irrespetuoso. Compruébemelo”. Posteriormente, hubo un tenso cruce nuevamente con Yanina. “Esta señora (por Latorre) las va a pagar. Que se acuerde”, advirtió. “¿Me estás amenazando?”, le preguntó la mediática. Automáticamente, de Brito solicitó que le corten el micrófono para seguir con la entrevista.