El bombazo que tiró Vicky Xipolitakis sobre Germán Martitegui: "Me mandó un mensaje..."

Vicky Xipolitakis sigue siendo una de las estrellas que más simpatía ha despertado entre el público que sigue Masterchef Celebrity.

La imponente rubia se los ha comprado con su naturalidad y también, últimamente, con un rumor que la vincula precisamente a Germán Martitegui, uno de los jurados del concurso más visto en la tv argentina.

Cuando Germán pasó por su mesa para ver cómo avanzaba con su receta, ella le dijo: "Germán, ¡qué lindo volver a verte! ¿Me extrañaste?". El chef le contestó: "Me preocupé, me alegra que estés bien". Entonces Vicky le dijo: "Gracias por el mensaje". La griega le contó a la cámara que el jurado le había escrito. "Me mandó un mensaje pero no se lo contesté. Me hice la difícil", dijo.

Sin embargo, Xipolitakis dejó en claro que estaba extrañando al chef. Cuando volvió al certamen después de haber tenido coronavirus, se puso una remera con la cara de Martitegui en el frente. El rostro del chef estaba rodeado por un corazón. Además, le envió varios mensajes a través de sus redes sociales. Esto opinaron los espectadores del intercambio de Vicky y Germán.

"Vicky: ‘Me mandó un mensaje pero no le contesté. Me hice la difícil’. Also Vicky: se pone una remera con la cara de Germán y un corazón", escribió una usuaria. "JAJAJJAJ es la mejor Vicky", "Germán y Vicky un sólo corazón, se dan un besito y se dicen ‘mi amor’. Extrañaba verlo juntos", "Es muy lindo el coqueteo… ¡Los amamos!", agregaron otros televidentes.

"Cómo me gustaría que se concretara esa relación", "¡Cómo extrañaba esto!", "Qué tonta se pone Vicky cuando lo ve al pelado", "Vicky es la mejor", "Jajajaja grande Vicky", "LA AMO", "Ojalá terminen juntos" y "¡Lindo y divertido!", agregaron otros usuarios de las redes.