Sol Pérez quiere hacer política, pero nada de pegar afiches: al cargo derecho

Sol Pérez está decidida a sumarse a la larga lista de famosos que con la exposición pública en otros ámbitos quieren fogonear su ingreso a la política.

La joven, que considera que "Argentina necesita un cambio", manifestó su interés por la política, a la que ha entendido, aparentemente, como el ejercicio de "un cargo que debe ser para cambiar la realidad".

Parece que ha descartado tantas otras formas de hacer política como la militancia territorial, el contacto con los necesitados y sus conflictos, y apunta directamente al puesto público.

Angustiada, señaló que "se me pone la piel de gallina solamente de pensar lo que les estamos dejando a las generaciones futuras”.

“Se perdieron los valores y la educación, cosas que hacen a una sociedad. Siento que se está perdiendo el respeto por la vida del otro. Ahora solo sirve hacer lo que uno quiere. Confunden la libertad con respetar, que también es parte de la misma libertad, creo yo”, filosofó en una entrevista.

A las críticas en redes les contestó con firmeza: “Estoy orgullosa de pensar así. Tengo 27 años y quiero cambiar el país, no ahora, no para el 2021, a futuro. Y para eso me preparo y estudio, no tuiteo cosas bardeando para buscar retuit. Besos”.