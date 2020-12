Vicky Xipolitakis habló de un mal momento que le tocó vivir: "Me lastimaron..."

Vicky Xipolitakis es una de las mediáticas que más tirón tiene entre el público por la natural que se muestra en cada oportunidad.

En las últimas horas, la Griega se animó a confesar en 'Masterchef a la carta', el programa de Flor Vigna, un momento muy delicado que le tocó vivir.

"Yo soy re coqueta. ¿A qué mujer no le gusta estar linda? Yo estaba acostumbrada a pasar y que se partiera la vereda. Entonces piensan, ‘esta es una inútil’, pero no", dijo la griega. Vicky contó que le costó mucho llegar donde está ahora. De adolescente hizo muchos castings pero no la llamaron hasta que se cansó. Cuando estaba a punto de tirar la toalla, le llovieron ofertas laborales en el medio.

Vicky aseguró que siempre se mostró alegre porque hacer lo que le gusta la «sobrepasaba de felicidad». "Nunca perdí esa felicidad porque me criaron con amor y alegría. Y en el personaje yo trato de no mostrar mis angustias porque yo creo que a esta vida yo vine a dar alegría. Es lo que a mí más me gusta hacer. Yo creo que en esta vida vuelve todo y a mí siempre me lo devuelve por tres", comentó.

Por otro lado, Xipolitakis agregó que intenta reservar su vida privada, algo que aprendió a hacer con los golpes que recibió en televisión. "En su momento contaba casi todo pero ahora prefiero guardar casi todo. Antes vomitaba las cosas, para mí todo era una fiesta y estaba todo bien con contar. Pero después muchas cosas me lastimaron o aprendí que si contás das el pie a que opinen y después te lastiman. Entonces dije, mejor no cuanto casi nada", aseguró.

Por último, Flor Vigna le preguntó cómo sería la película de su vida y quién la interpretaría. "Sería la vida de Vicky Xipolitakis, una chica de familia, feliz, que dejó todo para entrar, se le dieron todas las cosas y llegó a donde siempre quiso. Susana Giménez haría mi papel. Me encanta, la amo, me veo como ella. Es como carismática, angelada, hermosa. Yo le pondría ‘Distinto al standard’", cerró la participante de MasterChef.