Tremendo: Barbie Vélez confesó por qué se quitó anillo de compromiso

En Punta Cana, mientras disfrutaba de un pleno viaje en familia pese a la pandemia, Barbie Vélez recibió una propuesta que no esperaba. Su novio, Lucas Rodríguez, le propuso casamiento a orillas del mar y ella respondió "sí, quiero".

Si bien la hija de Nazarena Vélez se mostró feliz por su boda, a muchos seguidores les llamó la atención que no luciera en las fotos su flamante anillo. Por eso, respondió a la inquietud a través de sus stories de Instagram con el objetivo de evitar cualquier tipo de especulación.

“Contesto por acá porque recibí muchos mensajes preguntando. El anillo me queda grande y me da miedo perderlo. Por eso, no lo uso. Ni bien lo achique, me lo verán siempre"

Dijo Barby y expresó junto a su selfie coronada por un montón de significativos corazones rojos.