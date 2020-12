¿Juana Viale se queda al frente de la mesaza?: Marcela Tinayre sorprendió al abordar el tema

Juana Viale anunció que su abuela, Mirtha Legrand, estará presente en un último programa de la mesaza, aunque no dio indicios de qué sucederá en la próxima temporada.

La que sí abordó el tema fue Marcela Tineyra, madre de la actual conductora e hija de la celebridad, y sorprendió a todos con su sinceridad.

En primer lugar, Tinayre habló sobre el regreso de Mirtha: "Mi madre viene mucho a mi casa, estamos mucho juntas, aclaro que al aire libre, y ella está deseando volver al programa, está preocupada porque el virus no se fue, pero creo que la vuelta la va a rejuvenecer mentalmente y físicamente".

Por otro lado, Tinayre se refirió sobre los planes que se hicieron ante la pandemia y sorprendió con una revelación: "Me llamó Nacho y me dijo preparate que la semana que viene haces los programas vos, después me llama y me dice que era población de riesgo". "Pero fue muy sabio todo, lo que sucede conviene", remarcó la conductora de Net TV.

Además, dio su perspectiva sobre el éxito que tuvo su hija en el nuevo camino que tomó en su carrera y señaló: "La gente descubrió a Juana, su humor, su ternura, está informada, no es solo una chica bonita, se metió en un mundo híper complicado. Ella lo desafió todo y eso hizo que la gente la descubra. Juana salió del estigma de hija de, nieta de".

A modo de cierre, Marcela fue consultada por la posibilidad de que Juana y Mirtha se dividan las tareas. De esa manera, la actriz se ocuparía de la conducción los sábados y Legrand de sus típicos almuerzos dominicales. Tinayre se mostró totalmente de acuerdo con la propuesta y declaró: "Me parece fantástico. Me encanta la idea".