¿Vicky Xipolitakis contó el chiste del año?: "De chiquita yo quería ser..."

Vicky Xipolitakis es carismática a más no poder. Y ahora que tiene pantalla continua con sus apariciones en Masterchef Celebrity mucho más.

Precisamente por su participación en el concurso de cocina, la Griega estuvo invitada en el programa 'MasterChef a la carta', el segmento conducido por Flor Vigna, donde confesó que de chica quería ser "monja".

"De chiquitita quería ir a colegios de monjas, amo a las monjas y yo quería ser monja. Las amo, me encantan, me dan ternura, me parecen lo más bueno del mundo. Pero bueno, de grande no se dio", dijo Vicky Xipolitakis. "¡No! Te fuiste para otro lado, totalmente", le contestó la conductora. "No pude pero me hubiera encantado", le dijo la mediática.

"¿Tenés alguna monja que recuerdes?", preguntó Flor. "No, no tuve mucho contacto porque yo soy griega. Y lo ortodoxos griegos no tienen monjas", explicó Vicky. "Ah, era un mambo tuyo", comentó Vigna.

"Amo a las monjas, de chiquita veía a los niños que iban a los colegios de monjas y ayudaban a los nenes. Les tengo mucho aprecio y admiración, me parecen re buenas", contestó ella.

"Me gustaría una novela de Vicky monja, producida por Telefe. De noche es Vicky y de día monja", dijo la host. "Me encantaría", concluyó Vicky.

Flor Vigna le preguntó por su llanto en 'MasterChef'. Vicky se emocionó al ganar la primera medalla de oro del concurso, también al volver al certamen después de haber tenido coronavirus. Entonces contó su experiencia.

"Sí, me emocionó porque me premiaron por algo que me re costaba y pensaba que era imposible para mí. Después de quedarme prácticamente sola y tiradita como mamá… Me emocioné, tengo la sensibilidad a flor de piel cuando hablo de ser mamá. Volver a hacer las cosas y que me salieran bien…", dijo la griega, y recordó su sacrificio por Salvador.