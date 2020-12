¿Se puso botinera?: Juana Viale y un especial saludo xeneize

A una semana del regreso triunfal de Mirtha Legrand a su propio programa, Juana Viale arrancó La Noche de Mirtha palpitando el fin del 2020.

Con el mismo tono alegre, Juana sorprendió con un saludo fuera de lo previsto, y voy a decir una cosa que no tenía pensada.

“Feliz Día del Hincha de Boca. ¡Hoy es nuestro día! Feliz día a todos. Me encanta porque todos festejan atrás de cámara, me encanta que sean todos bosteros”.

Entre risas y bailes también dijo: “Estoy feliz de que se acerca fin de año, se los quiero decir porque no puedo más. No me esperaba nueve meses acá. Muchas gracias a todos por acompañarme siempre”

La simpática referencia futbolera de Juana Viale además se dio en la previa del cruce de Boca por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2020 contra Racing, el club de los amores de Mirtha Legrand.

Fuente: Con información de Ciudad y TV