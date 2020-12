¡Qué vueltito!: mirá cuánto cobrará Mónica Farro por su escándalo con Sol Pérez

A punto de llegar a una nueva temporada teatral de verano -que será bastante atípica desde ya-, aún hay repercusiones y con dinero de por medio de la pasada.

Y es que muchos recordarán que en medio del éxito de la obra 'Veinte Millones' se produjo un duro enfrentamiento entre Mónica Farro y Sol Pérez, dos integrantes del elenco, que la primera vedette nombrada terminó llevando ante la Justicia por calumnias e injurias.

Mónica pasó por el programa de Marina Calabró, 'Confrontados', y comentó que le ganó el juicio a su excompañera. "Hubo acuerdo pero recontra millonario", dijo, casi saltando de la felicidad. Mónica Farro cobraría medio millón de pesos luego de haber negociado con la otra parte. Sin embargo, Sol Pérez niega haber llegado a un acuerdo con ella y afirma que no está involucrada en ningún juicio.

Según dijo Carlos Monti, este dinero lo pagaría el productor de 'Veinte Millones', Guillermo Marín. Mónica comentó que Sol tuvo su oportunidad de pedir disculpas por lo ocurrido pero jamás lo hizo. Sol Pérez había dicho que Mónica Farro tenía relaciones sexuales con el productor de la obra para asegurar su lugar en el teatro. Y no solo el de ella sino también el lugar de sus compañeros.

Es por estos dichos que Farro denunció a la conductora. «Yo creo que si ella me hubiera llamado personalmente y se hubiera disculpado, por lo menos por lo que dijo de mi familia y mi hijo, yo no hubiera ido a ningún lado. Ella no está reconociendo lo que hizo. Se está lavando las manos. Está diciendo ‘a mí se me perdona todo’. Y no es así», dijo la vedette.

«La pregunta de la tarde: ¿qué vas a hacer con las 500 lucas?», le preguntó Marina Calabró. «La verdad que tengo una sonrisa gigante porque cuando pasa algo bueno después de tanta cosa mala me siento ganadora. El respeto en el público hay que tenerlo. Atrás podés pensar y decir lo que quieras pero en público vos tenés que respetar a las personas. Me siento satisfecha», dijo ella.