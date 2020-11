¡Así no!: Juana Viale igualita a Mirtha en un polémico reclamo por la música

Toda de rosa y bien primaveral, la joven actriz Juana Viale salió al ruedo en el programa de su abuela, Mirtha Legrand, quien continúa cumpliendo el aislamiento por el coronavirus en su hogar, con la energía alta, cantando “Rosa, rosa”, la canción del gran músico Sandro, pero algo no le gustó definitivamente y se quejó sin dudarlo.



Juana hizo visible su reclamo al musicalizador, dado que esta vez no arrancó con la música bien alta en su volumen, como de costumbre, generando un clima de celebración como ella prefiere.



Para volver a recordárselo, la conductora volvió a remarcarlo al aire: "¿Qué pasó con la música? Me amagaron hoy, me amagaron, pero bueno, no importa", terminó Juana Viale, sin poder hacer la entrada al programa nocturno con la energía que ella deseaba y fue durísima.



Su abuela ya tenía antecedentes de retar a su producción en pleno aire, y fuera del también. ¿Se convirtió?