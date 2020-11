Alex Caniggia pidió la renuncia de Alberto y lo cuestionó porque... ¡no quiere vagos!

El inclasificable Alex Caniggia, al que definiremos como influencer, fue entrevistado por Radio Mitre donde le preguntaron de... política y economía.

El responsable del dislate fue el periodista Juan Etchegoyen en su programa “Mitre Live”.

Siguiendo los pasos del Dipy, Caniggia se puso bien enfrente del gobierno nacional, y en sus términos, le pidió la renuncia al presidente Alberto Fernández porque "todo se está yendo a la verga".

Si bien aclaró que “yo no miro mucha televisión, salvo deportes. Miro NBA, Champions League, NFL, todo eso. Bien yanqui”, insistió con su alegoría sexual: "Pero esto se está yendo a la verga mal”.

Con el generoso derecho constitucional de dar su opinión sobre lo que sea bien en alto, aconsejó a sus fans "que se queden tranquilos, que todo se va a solucionar. Que compren dólares, muy importante. Que compren dólares porque los pesos no van”.

La política internacional también fue parte de la conversación, y como no podía ser de otra manera, el hijo de Caniggia hace suya la idea de ‘Make America Great Again’ y manifiesta su apoyo al presidente norteamericano Donald Trump, al que piensa llevar en su afiche cuando lance su campaña presidencial: “Con Donald Trump ahí la foto, por un país sin barats va a ser el slogan”.

El término Barats, si no acuñado, muy diseminado por este aspirante al ejecutivo nacional, encontró explicación en sus propias palabras: "Ser un ‘barat’ es cuestión de actitud no de dinero. Ser un ‘barat’ es meterse en la vida de los demás, criticar y sobretodo tener envidia. Personas como Brad, Justin o CR7 sufrimos de los ‘barats’. En resumen, no seas ‘barat'".

Para terminar, la frase que sin dudas es la frutilla del postre: Alex Caniggia quiere que Alberto Fernández renuncie porque "no queremos vagos".