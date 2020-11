¡Así no!: Juana Viale habló del curioso reto que recibió de su propia abuela

La actual conductora de las noches de Mirtha Legrand, la icónica nieta de la diva de la tv, Juana Viale, se dedica a ventilar intimidades de la relación con su abuela, quien en “casa” la reta por algunas de las cosas que dice, sobre todo por como la llama.

Durante este último fin de semana la hermosa Juana volvió a su reemplazo eterno en el programa de Mirtha, su “abuelita”, quien le dijo algo que no olvidó a la hora de sentarse a la mesa.

“Ahora sí me voy a mi mesa, la mesa de Mirtha Legrand. No, de abuelita”, se corregió Juana. “No le gusta que le diga ‘Mirtha’, me escribió para decirme ‘no me digas Mirtha, decime abuelita’. Perfecto, abuelita, acá estoy aprendiendo a cada paso que voy transitando”