Reconciliación recontraconfirmada: Gimena Accardi contó cómo logró amigarse con la China Suárez

El amor es más fuerte. Y la amistad es una de las tantas caras que tiene el amor dentro de las relaciones humanas.

Por esa simple razón Gimena Accardi y la China Suárez han vuelto a disfrutar de esa relación que tan bien les sienta a las dos desde hace muchos años. Pero en el medio hubo un tiempo frío.

Corría el año 2017 cuando Gimena Accardi se animó a blanquear lo que era un rumor instalado: tanto ella como su marido Nicolás Vázquez se habían peleado con la China Suárez, quien era su amiga de toda la vida, unidos por sus largas jornadas de trabajo desde que eran más jóvenes

Se creyó que era porque Gimena había posado en una fiesta junto a Pampita Ardohain, en ese entonces enfrentada con la China por su romance con Benjamín Vicuña. Pero la realidad era otra muy diferente, y Accardi no se anduvo con vueltas para explicarlo.

"Me peleé, por así decirlo, en junio. Pasó un tiempo. Y probablemente seguiremos peleadas un tiempo más, por lo tanto decirte que está todo bien es raro, entonces prefiero no mentir", aseguró en una nota con Intrusos, en noviembre de ese año.

Y luego amplió: "Se comportó de una forma que nosotros no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, muy triste, muy delicado, como fue lo de Santi. No estuvo de la forma que lo esperábamos".

"Lo de Santi" fue la trágica muerte de Santiago Vázquez, el hermano de Nico, quien falleció de manera repentina en medio de unas vacaciones con amigos por Punta Cana.

"La última vez que la vi fue en diciembre (en el velatorio de Santiago). Nunca más la vi, nunca más pudo hacerse un espacio para vernos. Entiendo que estaba viajando, trabajando pero bueno...", reconoció con tristeza.

El tiempo pasó, las heridas parecieron curarse y otro hecho doloroso volvió a mostrar que Gime y Euge se habían reencontrado. Fue después de la muerte del padre de Accardi, a mediados de octubre, víctima de coronavirus, cuando la China le dedicó un emotivo mensaje.

Ahora, en un vivo de Instagram, Gimena habló por primera vez sobre esta anhelada reconciliación, muy esperada por los seguidores de las dos actrices.

"Ay, me están preguntando por la China. Con la China está todo súper bien, pero hace un montón", comentó primero Gimena, atenta a las consultas de su audiencia virtual.

Es que las grandes amistades, así como terminan, también pueden volver a empezar de un momento para el otro. "Nos adoramos y nos queremos mucho. Estuvimos distanciadas un tiempo, pero después… En privado hablamos mil veces y nos encontramos en miles de eventos”, reveló Accardi.

"Nos abrazamos, hablamos de Rufi (la hija de Eugenia y Nico Cabré), de los chicos, ella me pregunta cosas a mí y estoy súper en contacto", insistió Gimena. Y por último agregó: "Lo que pasa es que no lo hago público. No es que me saco una foto y la subo a las redes. Pero está todo muy bien, no pasa nada”.