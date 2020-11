Nuuuu: la zarpada y divertida anécdota de Vicky Xipolitakis con su abuela

Vicky Xipolitakis tiene el don de convertirse en el centro de todas las miradas cuando ella quiere. Ya sea por su atractivo físico como por sus ocurrencias, la actriz se queda con toda la atención.

En las últimas horas, la Griega sorprendió a todos al confesar una zarpada e insólito anécdota que vivió con su abuela.

"Yo le mandaba strippers a mi abuela. Una noche le mandé uno antes de que se fuera a dormir. Quería que ella tuviera una diversión. Entonces llamé a un stripper. ¡Y no sabés lo que me pasó, Vero! Me mintió. Porque yo lo llamé por un diario. Y él me dijo que se llamaba Kevin y que era un negro caribeño divino", empezó contando la participante de 'MasterChef Celebrity'.

"Cuando llegó Kevin con una zunga, tipo mochila, me bailó el aserejé. Yo le dije que no era para mí, era para mi abuela. Pero cuando se sacó la ropa no era lo de la foto. No le pagué porque nos estafó", dijo la griega. "¡Claro! Era un estafa, tenía mecha corta", gritó Vero Lozano. "¡No! Por la mecha no, por el cuerpo. Solo bailaba el aserejé", dijo Xipolitakis.