Pampita descalificó de una sorprendente manera a Barby Franco y ¡en vivo!

Pampita Ardohain sigue dando que hablar con su particular forma de conducir en TV. Su espontaneidad sigue marcando una clara diferencia y en el programa del lunes tuvo un pico importante.

En esta oportunidad la destinataria de la particular forma de ser de la bella modelo fue precisamente su amiga Barby Franco.

“La vi llegar y me dije ‘me va a traer la noticia’. Me pongo a saltar como loca. Fíjense cuando la vean entrar. Bienvenida Barby Franco. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay alguna noticia?”, comenzó preguntando la ex de Benjamín Vicuña en Pampita Online.

“Así de frente estoy re linda, pero de costado…”, lanzó su panelista mientras el sonidista ponía al aire el llanto de un bebé, generado fuertes expectativas.

“Leí en algunos portales que se agranda la familia… pero… ¿Eso es panza, es joda?”, lanzó Pampita al ver el cuerpo de su compañera. Fue allí donde le paró el carro y la mandó al frente sin piedad. “¡La estás sacando! ¡Mentirosa!”, disparó la conductora.

"Todo el mundo me dice que estoy embarazada. Pero es todo la birra que tomé el finde. Chupé un poco de más porque hubo una noticia muy linda en mi familia. Chupé de más. Es casualidad”, lanzó Barby.