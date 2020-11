El hijo de Flor Peña encontró su vocación mirando un programa de TV: ¿te imaginás cuál?

No hay lugar a dudas de que Masterchef Celebrity es uno de los sucesos televisivos del año, con un rating como hacía tiempo no se veía en la televisión abierta. Previamente, Bake Off también hizo lo propio en la pantalla de Telefe, y el furor fue tan grande en las redes sociales que los usuarios de Twitter lograron que se cambiara la final, que ya había sido grabada tiempo atrás.

Pero la influencia de estos realities de cocina parece ir más allá del mero entretenimiento: según reveló Flor Peña, su hijo Toto Otero descubrió que quiere ser chef gracias a estos programas.

"Por ejemplo, mi hijo Toto -el más grande- el año que viene va a estudiar la carrera de chef y mucho de eso tiene que ver con estos programas. Él no sabía qué quería seguir y se enganchó con MasterChef y con un par de programas de cocina y me dijo: ‘mami, me parece que quiero ser chef’”, comentó la conductora de Flor de Equipo durante una entrevista a Donato de Santis.

“Le contesté ‘bueno, dale, adelante, lo que quieras’", agregó sobre esa charla que tuvo con el adolescente. "Hay algo de la cocina hoy en la tele que le está transmitiendo a los jóvenes, que era como una carrera que había quedado para los grandes chef, pero no para los jóvenes", reflexionó la actriz.