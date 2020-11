Si te preguntabas que tenía Alex Caniggia en la cabeza... ¡mirá ahora!

View this post on Instagram

A TODOS SE LO DIGO EN LA JETA... MI IMAGEN ES UNICA Y PERFECTA... AL N.V.J. SE LO ADMIRA Y RESPETA... PORQUE MI NUEVO LOOK ES DE OTRO PLANETA ud83cudf0e !!!!! #ELMASPIJUDO ud83dudd1dud83dudd1dud83dudd1dud83cudf46ud83dudcb8 #ELPUTOAMO69 #NOBARATS