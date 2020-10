Emotivo video: Así fue la propuesta de matrimonio de Ricky Montaner a Stefi Roitman

View this post on Instagram

Si. Quiero pasar el resto de mi vida con vos. Espero que los inspire a ustedes tambieu0301n este amor que nos tenemos, que sentimos. Porque a mi me inspira, me da ilusiou0301n, me da fuerzas, felicidad, libertad. El amor de mi vida que llegou0301 sin esperarlo. Para despertarme en tantos aspectos. Para hacerme crecer. Eu0301l teniu0301a todo preparado. Desde siempre. Su obra es perfecta. Te amo para siempre @rickymontaner u201cEs como un sueu00f1o...u201d