Apurate a verlas, porque en octubre Netflix da de baja estas series y películas

En los últimos años, Netflix ha dado pasos agigantados en el mundo del streaming. La empresa estadounidense creció tanto que se consolidó como la plataforma con más suscriptores en todo el planeta. Precisamente, acumula más de 194 millones de clientes y, en tiempos de pandemia por coronavirus, se ha visto muy beneficiado, teniendo en cuenta que se encuentra ampliando el negocio. De hecho, es la empresa líder en transmisiones de series, películas y documentales; y cada vez gana más terreno lanzando producciones propias.

Una de las fórmulas que la plataforma encontró para poder crecer fue dejar de adquirir los derechos de las producciones y comenzar a realizar sus propios contenidos originales. A partir de este cambio, surgieron grandes series como 'La Casa de Papel', 'Stranger Things', 'Élite' y 'Dark', entre otras, que tuvieron muy buena repercusión.

Otra de las particularidades que tiene Netflix es que siempre suele publicar los estrenos de su contenido días antes de que comience el mes. Sin embargo, jamás brinda precisiones acerca del contenido que eliminará del catálogo. Por eso mismo, y para que lo tengas en cuenta, te contamos cuáles serán las series y películas que serán retiradas de la plataforma en octubre de 2020.

La fecha de las series y películas que serán eliminadas de Netflix en octubre de 2020:

1 DE OCTUBRE:

30 minutos o menos

La Jurado

La Leona

The Mask you live in

La Princesa Encantada

The Lady in the van

Control Total

Dicen por ahi...

Happy Holidays

Dueños del Paraíso

Frances Ha

Ice Guardians

Next Friday

Miedo.com

Battle Beyond the Stars

Mi Niñera es una Vampira

Mujer soltera busca

Spiner: Ultimate Kill

The President Barber

El Espanta Tuburones

Leatherface

The Under-Undegrounds

Resident Evil: Vendetta

Rudy

Hush

Mall Cop

Woodlawn

Scary Movie 1, 2 y 3

Tokio Idols

The Cobbler

Un día Perfecto

Una Casa Patas Arriba

Wynona Earp

2 DE OCTUBRE:

Bruno & Boots

Chappie

3 DE OCTUBRE:

The Recall

5 DE OCTUBRE:

Playing Hard



7 DE OCTUBRE:

Welcome to my life

10 DE OCTUBRE:

La Momia 1, 2 y 3

El Rey Escorpión

Abnormal Summit

Bring it on

Chef & my fridge

The Breakfast Club

Meet Joe Black

Nacido el 4 de Julio

La Reina de España

Tiburón 1, 2, 3 y 4

12 DE OCTUBRE:

Atómica

El Seductor

14 DE OCTUBRE:

Chiquito pero peligroso

Suburra

15 DE OCTUBRE:

Candelaria

El Che

Harry & Bunnie

Luciferina

Otherlife

Buscando a Marcos Ramírez

Sinatra

16 DE OCTUBRE:

A Family Affair

18 DE OCTUBRE:

El Viaje

19 DE OCTUBRE:

Miss Representation

20 DE OCTUBRE:

En Llamas

Sinsajo Parte 1