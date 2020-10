Nicole Neumann muy cerca del esperado y romántico anuncio: "Me encanta..."

Parece que el amor ha vuelto a golpear la puerta de Nicole Neumann, quien viene dejando pistas que conducen a que una persona ha llegado a su vida.

En 'Nosotros a la Mañana', los periodista no se cansan de preguntar a Nicole por su estado sentimental y generalmente ella suele evitar con altura la situación.

Sin querer darse por vencido, Dente buscó otra alternativa para convencer a Nicole Neumann de que dijera la verdad. "Te gustaría empezar algo y ya estás con ganas de estar en pareja", le dijo.

A lo que esta vez, la modelo aflojó: "Obvio, me encanta el estado de enamoramiento». Y ante la pregunta de su amigo de cuántas veces se había enamorado, la rubia sumó: «No sabría responderte la cantidad de veces que estuve enamorada… No dije ni sí ni no ni blanco ni negro".