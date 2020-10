Sigue la pelea: el hermano de Susana le avisó a rial que tiene sus teléfonos

Patricio Giménez o, para que sepan quién es, el hermano de Susana, se trenzó desde hace unos días con Jorge Rial, luego de las críticas del periodista al ¿cantante? por haber roto un billete de 1000 pesos y filmarlo, para expresar sus críticas al gobierno nacional.

Acusado de "vivir de la hermana", de "comerle la heladera, entre otras cosas", Giménez metió a la hija del conductor de Intrusos en la pelea, cosa que como todos sabemos, no se hace.

“Estás grande para decir pelotudeces. Acordate que estás en Punta del Este, en una mansión valuada en diez millones de dólares que se ganó Susana laburando. Él nada y desde la comodidad del exilio dorado, laburando de ‘hermano de’, opina sobre la Argentina”, apuntó rial.

El hermano de la diva se puso irónico, y ante la acusación de vago, respondió: “Hola, yo otra vez. ¿Molesto? Che, Jorge Rial, no seas bol… El miércoles cumplo 45 años, no laburé nunca en mi vida, no hice nunca un carajo, no puedo ponerme a laburar ahora”.

Y remató con lo que puede sonar a una velada amenaza: “Dale, Jorge, no seas malo, te mando un beso. Acordate que yo tenía una agencia de publicidad y trabajaba para BlackBerry, y muchos teléfonos tuyos los tengo yo”.