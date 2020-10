¿La China Suárez y Gimena Accardi, reconciliadas?: todos los detalles

Confirmación por alguna de las partes no hay, pero sí claros indicios que apuntan a que Gimena Accardi y la China Suárez han recuperado aunque sea una poco de la amistad que las unió desde su adolescencia.

Ambas fueron como hermanas en tiempo pasado y dicha relación pareció truncarse a finales de 2016 cuando Nico Vázquez, pareja de Gimena, sufrió la pérdida de su hermano Santiago.

En aquel entonces, Accardi aseguró: "Ella se comportó de una forma que nosotros no esperábamos con respecto a algo que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo de la forma que lo esperábamos y de la forma que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas”.

Pero recientemente, luego de que se hiciera pública la noticia de la muerte de Hugo, el papá de Accardi, tras haber estado internado por coronavirus, fue la China quien rompió el hielo públicamente y desde su cuenta de Twitter saludó a quien fuera su amiga y despidió al padre.

“Hugo querido. Tantas charlas compartidas. No tengo dudas seguirás escribiendo por allá arriba. Descansa en paz. Gimena te abrazo”, escribió la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio. Si además hablaron en privado o no, no se sabe, pero lo cierto es que comenzaron a seguirse en las redes.

En las últimas horas incluso Gimena comentó con emojis de corazones un posteo que Eugenia había realizado sobre su bebé. “Felices 3 meses a quien llegó a terminar de robarme completamente el corazón”, había escrito.