"Tu hija te desprecia por ser tan hipócrita": quién disparó esto contra Jorge Rial

Jorge Rial suele estar vinculado a escándalos y críticas, pero generalmente del lado de afuera del mostrador. Pero últimamente el conductor de Intrusos ha pasado a ser uno de los protagonistas de peleas que están en boca de todos.

El ex periodista de 'Indiscreciones' entabló un enfrentamiento con Patricio Giménez, hermano de la diva Susana Giménez, al señalarlo como un mantenido. Y tal exposición, sumado al desencuentro que vive con su hija Morena, lo han puesto en el centro de todo tipo de comentarios. Algunos bastante fuertes.

"Ser un inútil es algo que se puede superar con trabajo y dedicación. Ser un cobarde es una condición que te acompaña toda la vida. Al hermano mantenido de ⁦ @Su_Gimenez le sobra de lo último. Ojala la vida nos cruce y seas un hombre por una vez", expuso Jorge Rial luego de que el cantante se refiriera a su pareja, mostrándose dispuesto a averiguar sobre posibles romances de la profesional de la salud.

Pero la jugada le salió en contra, y la mayoría de sus seguidores lo liquidaron sin contemplaciones. "Bueno, habla el de la moral intachable, laburador, buena persona que se hace el machito. Vivís de arruinarle la vida a otros, Rial", "Me hacés reír, él es un mantenido por su hermana y seguro ella lo hace con amor, a vos tu hija te desprecia por ser tan hipócrita y de eso no se vuelve, More te desenmascaró. Rata", lanzaron algunos usuarios.

"Otros mantienen hijas vagas, que a su vez humillan al que las mantiene, es un circo la vida", "Mirá que es difícil que te odie el 99% del país. No se como lo lograste Jorgito. Un bolud… importante", "Acordate que destruiste la vida de Betty Salomón que ya descansa en paz", "Jajaja ya propongo una cosa, Rial presidente del país, no solucionaría un carajo pero por lo menos eliminaría la grieta por que lo putearíamos entre todos", dispararon otros. Tremendo momento.