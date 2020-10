Patricio Giménez rompió un billete de 1000, y hacen cola para darle

Rodrigo Lussich y Jorge Rial son algunos de los que salieron muy duro a cruzar a Patricio Giménez, el hermano de Susana, por su gesto inexplicable de romper un billete de 1000 pesos para quejarse del gobierno nacional.

Rodrigo Lussich señaló que "le come la billetera a Susana. Rompe billetes de 1000 pesos para quejarse del Gobierno, los que le da Susana. Así cualquiera rompe billetes...".

No sólo había roto un billete, sino que había lanzado en redes sociales un largo mensaje opositor.

“¡Alberto! Nada, ojalá que Pepe te siga bancando el alquiler en Puerto Madero que vos no podés pagar. Y Cris, chicos, tus hijos, vendan los dólares de la caja y compren pesos, ¿eh?”, dijo.

“A ver, señorites. Yo podría ponerme abajo de una sombrilla y cagarme. Pero no me estoy cagando, porque están destruyendo a la clase media que es lo que manejaba este país. Y yo tengo familia ahí. Entonces, no me puedo cagar”, manifestó.

Y desarrolló su teoría: “Ustedes quieren una clase media que baje a la pobre para decirle: ‘Bueno, nos subimos a un camión y ahora, con dos choripanes y un plan, vamos a manifestar’. Yo eso lo vi de ustedes, empleados de correo y de muchas empresas. Y ustedes, sin impuestos, no son nada. Y nosotros somos los impuestos”.

Rial también le respondió. "Desde el dorado exilio en Punta del Este y vaciándole la heladera (entre otras cosas) a Susana Giménez, habla al país..."