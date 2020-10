Escándalo: Patricio Giménez cruzó a Jorge Rial y se metió con su esposa

Un inesperado enfrentamiento se dio entre Jorge Rial y Patricio Giménez luego de que el hermano de Susana asegurara desde Punta del Este que su madre tiene cáncer y no la puede sacar de Argentina debido a las medidas tomadas por la pandemia.

Todo comenzó a través de Twitter, donde Rial disparó: “Desde el dorado exilio en Punta del Este y vaciándole la heladera (entre otras cosas) a Susana, habla al país...”.



Luego en Intrusos volvió a la carga contra Patricio: “Estás grande para decir pelotudeces. Acordate que estás en Punta del Este, en una mansión valuada en diez millones de dólares que se ganó Susana laburando. Él nada y desde la comodidad del exilio dorado, laburando de ‘hermano de’, opina sobre la Argentina”.



Patricio decidió responderle a Rial con un polémico descargo: “Hola, yo otra vez. ¿Molesto? Che, Jorge Rial, no seas bol… El miércoles cumplo 45 años, no laburé nunca en mi vida, no hice nunca un carajo, no puedo ponerme a laburar ahora”, ironizó con un filtro del Guasón.

Apuntando directamente contra el periodista, dijo lo siguiente: “¿Qué voy a hacer? Sí, acepto un cargo político, puedo hacer un programa de chimentos, ser el conductor de un programa de chimentos y hablar mierda de la gente. Pero otra cosa no puedo hacer… ¿Qué voy a hacer? ¿Ponerme a estudiar ingeniería?”.

Enojado, Giménez le envió un polémico mensaje a Rial a través de las redes sociales: “Dale, Jorge, no seas malo, te mando un beso. Acordate que yo tenía una agencia de publicidad y trabajaba para BlackBerry, y muchos teléfonos tuyos los tengo yo”.



Lo verdaderamente repudiable, fue que arremetió contra la esposa de Jorge Rial sin escrúpulos y de manera muy violenta:



“Voy a empezar a trabajar. Lo primero que se me ocurrió es decir ¿a ver a quién se gar... la mujer de Rial? Porque sé que se casó con una nutricionista. Bueno, vamos a empezar a investigar a quién se cog... y a quién no se cog...Qué horror de trabajo, no? Es mejor ser vago te diría. Pero, bueno, es lo que hiciste vos toda tu vida y llamás trabajo. ¿Querés que trabaje? Empiezo a trabajar”



¿Cómo continuará esta triste novela mediática de enfrentamiento vulgar?



Fuente: Con información de Ciudad