Alex Caniggia y una revelación sorprendente: "Ni a mi mamá ni a mi hermana"

Tras el portazo de Alex Caniggia al Cantando 2020 por su pelea con Oscar Mediavilla, la luz del heredero de la ¿fortuna? de Claudio Paul Caniggia no se apaga.

No sabemos bien por qué, y asumimos también nuestra responsabilidad, el nieto del viento sigue siendo título en los medios nacionales.

Primero fue su frase al irse de los Tinelli Boys. "Me quedaré tranquilo viviendo mi vida de millonario", disparó, sobrador.

Ahora confesó por qué no sigue a nadie en las redes sociales.

"No sigo a nadie porque nadie me interesa para seguir... Ni a mi hermana ni a mi madre. No sigo a nadie y listo", reveló.