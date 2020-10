Momentos de tensión en Intrusos: mirá quiénes se cruzaron y qué dijeron las redes sociales

Jorge Rial, el histórico conductor de Intrusos, se cruzó fuerte al final del programa con su columnista Adrián Pallares.

El tema era realmente menor, y ni en Intrusos merecía semejante calor: el streaming que Jésica Cirio realizó junto a Yanina Latorre, Lizardo Ponce, Santi Maratea, Lola Latorre y Lucas Spadafora.

Momento Tenso en Intrusos uD83DuDD25

Para Pallares "funcionó muy bien" y tal evaluación sacó de quicio a Rial.

“Mmmm tengo los números, papi. No me lo puede decir nadie. Conozco el negocio, te lo discuto a muerte”, apuntó el conductor.

“Está bien, no voy a entrar en ese debate. Decí lo que quieras. ¿Querés entrar ahí? No hay problema”, tiró Pallares, y el tiempo no daba para más, pero el aire se cortaba con una galletita de agua.

“¿Pero vos estás en esto?”, chicaneó Rial, y Pallares respondió: “Si yo te digo que es un negocio y vos decís 'no es un negocio porque estoy adentro', invalidás lo que yo opinó. Si me invalidás, me quedo callado”.

“Esto no fue un negocio”, contraatacó Rial, y Pallares buscó poner fin al debate: "Está bien, Jorge, tenés razón”.

Las redes tomaron partido:

Pallares el ÚNICO con huevos que se le planta a Rial #Intrusos — Tomi Molina (@TomiMolinaOK) October 21, 2020

Invalidar la opinión no fue sino que había que debatir.Pasa q Rial no se banca el retruque. Pero Palla no se tenía q haber callado.HAY QUE DEBATIR. lástima se perdió lo más importante, fue la primera vez que se habla de Yanita pidiendo porno para las niñas!!! Se desvió el tema — irene reyes (@Irenehmario) October 21, 2020

Momento Tenso en Intrusos uD83DuDD25

Pallares tendencia sobre Rial porque hasta tw sabe quien es superior en esta discusión pic.twitter.com/OITFyv1aYi — alma dinamita (@moonlizardo) October 21, 2020

Rial es dueño de argentina show live? — isa (@caxgossipgirl) October 21, 2020

Cuando pallares llegó a intrusos, lo boludeó bastante rial con el temita que era un exiliado de canosa. Años así. Pallares no se calla, bien por el. — uD83CuDD7F?aula uD83CuDF40 (@tiayuyeta) October 21, 2020

beatriz salomon mirando como rial da clases de moral en #Intrusos pic.twitter.com/xIvAN4MFhG — quePlato! (@juanchi_zz) October 21, 2020