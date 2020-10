Alex Caniggia renunció al Cantando 2020: ¡mirá qué dijo!

Oscar Mediavilla, jurado del Cantando 2020 y ex guitarrista del histórico grupo de rock nacional La Torre se cruzó muy fuerte con Alex Caniggia en una de las últimas emisiones del Cantando 2020.

Caniggia se quejó de los bajos puntajes, se lo reprochó, Mediavilla explotó y le dijo que “no sos nadie”.

Agresiones más o menos, el “pajarito” decidió renunciar al certamen y lo justificó en algunos programas de chimentos: “Me jode que canto re bien y el hombre este mayor me pone un puntaje porque me tiene bronca. No me pone un puntaje por si canto bien o mal. Si canto mal, para el orto, poneme un cero. Si canto bien y la rompo poneme buen puntaje. Vi a cada uno que canta para el terrible desastre y le ponen 8”.

Finalmente, se pintó un futuro próspero: "Mejor sigo en mi mansión millonario y contento"