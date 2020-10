Flor de la V apareció como jurado del Cantado 2020 y le pegaron en las redes: "Cualquier es..."

Flor de la V se convirtió en una de las grandes protagonistas del Cantando 2020. Su súbita aparición como reemplazante de Oscar Mediavilla, quien sufrió un accidente camino al canal, sorprendió a todos pero no de la mejor manera.

Las redes sociales se pusieron picantes calificando si la actriz tenía o no la entidad suficiente como para sentar en el lugar de los jueces. Muchos la aprobaron, pero otros tantos le bajaron el pulgar con comentarios de todo tipo

"En Canal Trece tienen un agujero y meten a Flor de la V", "A Tinelli solamente le gusta Flor de La V", "¿Flor de la V que sabe de canto?", "Se ve rara Flor en el jurado, no encaja", "Perdón, no me cae Flor de la V", "¿Qué onda? ¿Cualquiera es jurado en el Cantando? ¿Canta Flor de la V?", manifestaron algunos.