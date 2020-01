Stefi Roitman no da respiro y clavó 5…:” ¿Cuál eligen?”

View this post on Instagram

Esta vez no son 7, son 5 ud83dude48u2665ufe0fud83eudd70 Casi las u00faltimas capturas de estos du00edas vividos en el Este. Agradecida de poder compartir esta semana con mi hermana y mi mejor amiga que tanto amou2728ud83dude4fud83cudffbud83cudf0e