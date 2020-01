Las fotos de la reconciliación entre Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Pietro en Punta del Este

En noviembre pasado, Floppy Tesouro había anunciado que su relación con el padre de su hija, Rodrigo Fernández Pietro, estaba terminada. El motivo por el cual se separaron fue que el empresario había faltado al bautismo de la pequeña por no ser creyente.

En PH Podemos Hablar contó que se había angustiado mucho y que no la había pasado bien, que le había dolido por ella y también por Moorea. “Me sentí sola, no estaba mi compañero de vida. No corté por eso, pero siento que fue una bisagra”, había dicho.

Luego aparecieron rumores de que en el casamiento de Pampita ella había estado a los besos con un amigo de Roberto García Moritán, lo cual negó rotundamente. Pero, en las últimas horas, se la vio junto a su esposo y su hija en Punta del Este. Tal como muestran las fotos, se los vio a los besos y caminando de la mano de su hija.

Mirá las fotos: