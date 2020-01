Nicole Neumann bloqueó a Poroto Cubero en Whatsapp y su ex cuñada explotó contra ella

La novela no parece terminar para Nicole Neumann y Fabián Cubero, quienes atraviesan una conflictiva separación. Ahora, el ex futbolista acusó a la modelo de bloquearlo en WhatsApp e impedir que pueda viajar con sus hijas Allegra, Indiana y Sienna a Mar del Plata.

Ante esto, la hermana del ídolo de Vélez, Soledad Cubero, habló con Los Ángeles de la Mañana por teléfono y ventiló su enfado con su ex cuñada por esta situación. Incluso, aprovechó para comparar a Mica Viciconte con Nicole. “La persona que tiene al lado mi hermano es un amor, ama a las nenas como nadie. La madre tendría que estar agradecida de que el padre tenga a una persona así al lado, que se ocupa y preocupa por las chicas”, sostuvo Soledad.

Además, indicó que ha convivido con la actual pareja de Poroto y que ama a las nenas y que se ocupa de ellas: “No cualquier mujer lo hace. La verdad es que del otro lado no lo valoran”. Luego, Karina Iavícoli indicó que Nicole no lo veía feliz a Fabián y que por eso lo hostigaba, motivo por el cual Soledad rompió en risas. “Está re contra feliz. Nunca lo vi tan tranquilo y feliz en mi vida. No quiero que malinterpreten que los once años que estuvo con Nicole fue infeliz, sino que ahora lo veo muy feliz y con muchos proyectos. Está con Mica que es una persona increíble y se preocupa por las chicas. Formaron una familia hermosa”, sostuvo Soledad.

Por último, el periodista Ángel de Brito le preguntó a la hermana de Fabián Cubero sobre su relación con Nicole, a lo que respondió: “Es diferente, no me llevaba mal pero yo no viajaba tanto a Buenos Aires y ellos casi no venían a Mar del Plata. Con Mica es otra historia porque ella es de acá. A mis sobrinas hace dos años que las veo más que en once años, Nicole veranea en Punta del Este, no en Mar del Plata. Ahora optan por venir acá porque Mica viene a ver a su familia”.