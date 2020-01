Increíble: Nicole Neumann mostró su casa y apareció una foto romántica con… ¡Poroto Cubero!

Divina Comida es el nuevo ciclo de Telefe donde famosos muestran la intimidad de sus hogares y a la vez invita a cenar a otros invitados. La particularidad que salió a luz en las últimas horas tiene que ver con que Nicole Neumann, una de las famosas que participará de este ciclo, mostró su living y entre la decoración apareció un portarretratos con una foto de ella junto a su ex, Fabián “Poroto” Cubero.

Pero no solo esto fue lo que llamó la atención, sino que no se trata de la típica postal familiar con hijos, sino que es una imagen romántica en la que solo aparecen ellos dos. Actualmente, ambos atraviesan una conflictiva separación, con varias acusaciones cruzadas en los distintos medios, incluso con medidas cautelares en las que no pueden exhibir fotografías de sus hijos en las redes sociales.

Quien publicó la captura de pantalla en la que se ve esto fue un fan de la actual pareja de Cubero, Mica Viciconte, quien además de publicarla etiquetó a Ángel de Brito, quien la compartió en la Twitter.