Julieta Prandi y una foto desde la cama muy picante… ¡Cardíacos abstenerse!

View this post on Instagram

Fu00edjese que cuando sonru00ede se le forman unas comillas en cada extremo de la boca. Esa, su boca, es mi cita favorita. Mario Benedetti ud83dude4cud83cudffb P.D: Sabru00e1n disculpar la cara de sueu00f1o y la falta de peinado. Pinto asu00ed hoy ud83eudd2a