¿Se casa? Nicole Neumann mostró su mano y sorprendió a todos

View this post on Instagram

Terminando el du00eda de ayer en @orillarestaurantbar con una rica copita de rosu00e9, risas y nuestras manos con henna ud83dude4cud83dude4fud83eudd70 que nos hicimos en el Barrio de los Murales #wynwoodwalls No dejen de visitarlo si vienne por acu00e1!