Laport rompió el silencio, y dijo que la victima es él

Luego de que se conociera una fuerte denuncia en contra de Osvaldo Laport por violencia a una mujer, el actor rompió el silencio y se defendió de la dura acusación.

Según Alejandra Camargo, el actor ingresó a su bar en San Juan junto a sus compañeros de elenco y tras negarse a pagar la cuenta, la agredió.

Es por eso que Osvaldo expresó que el episodio es "vergonzoso y patético" y hasta llegó a decir que se encuentra mal por el hecho. "Mi estado es de tristeza. Estoy convulsionado y triste", manifestó en "Pamela a la Tarde".

"Para mí las víctimas fuimos cinco. Con todo el respeto del mundo", advirtió Laport. Y agregó convencido: "No hay ninguna denuncia en donde se radique la violencia de género. En todo caso, quien haya sido la víctima soy yo, de esta señora hacia mí".

"No conocí el baño de ese lugar, además yo que no soy de ir al baño en lugares públicos", comentó luego de que dijeran que fue once veces al sanitario para evitar pagar la cuenta. "Hay tantas contradicciones y tanta malicia", continuó tajante.

Por último expresó que la dueña del lugar se le abalanzó y lo increpó: "Basta de especulaciones y abusos. (...) No tengo maldad. No es la primera vez que me pasa esto".