Los profundos motivos por los que Flor Peña no se banca a Nicole Neumann

Flor Peña habló sobre lo que significó el hecho de que Nicole Neumann reemplazara a Pampita durante su luna de miel en el jurado del Bailando. A la ex de Cubero le preguntaron sobre su relación con el resto de sus compañeros durante esos días, a lo que la rubia contestó que si bien estaba todo bien, no había entablado una relación estrecha con el resto del jurado.

Sobre esto, la actriz de Casados con hijos opinó que si bien no se conocen mucho entre sí, con la mayoría venían de compartir todo el año y que Nicole venía desde afuera: “A Nicole no la conozco, vino una sola vez y no hablé”, sostuvo. Pero lo picante del caso fue que Flor remarcó las diferencias que mantienen sobre la temática de la despenalización del aborto.

“Tenemos maneras diferentes de pensar la vida. Yo respeto todo pero hay cosas con las que me cuesta lidiar, como la ley de la despenalización del aborto”, indicó Flor. Además, sostuvo que si bien la respeta, no puede entender “cómo alguien puede meterse en la vida de otras mujeres que mueren por abortar”, y luego agregó: “Ese es el punto más complejo en el que nos diferenciamos”.