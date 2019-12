La historia de poliamor que vincula a Flor Peña con el ex de Nicole Neumann y de Jimena Barón

Hace poco más de un año, en 2018, Flor Peña protagonizó un escándalo cuando una infidelidad de Ramiro Ponce de León salió a la luz. En ese momento, sin tapujos, la actriz reveló que mantenía una relación de poliamor con su marido y que no tenía problema con que estuviera con otras mujeres.

En aquel momento sostuvo que en su pareja la igualdad de derechos estaba muy conversada y le restó importancia a lo que habría hecho Ramiro y fue por más al indicar que el hecho de que “no se sepan cosas” de ella hablaba “muy bien” de su persona. “Eso no quiere decir que yo no tenga derecho a gozar”, sostuvo.

Continuando con esa línea, Flor salió a bailar al boliche Tequila con sus amigas, donde se la vio muy mimosa con el ex de Nicole Neumann y Jimena Barón, Matías Tasín. Ante eso, Florencia desmintió el rumor de que tendrían algo en común, más allá de coincidir a veces en espacios físicos: “Coincidimos veinte veces en espacios físicos, no somos amigos y yo no me voy a hacer cargo de eso. Yo salgo con mis amigas y tengo mi vida. Yo para afuera, nada. Todo puertas adentro”.

Sobre si aún mantiene una relación poliamorosa con su esposo indicó que sí, pero que no iba a contar cuáles eran sus actividades: “Son cuestiones consensuadas que no tenemos ganas de exponer. Tuvimos que exponerlas en su momento porque hubo que salir a bancar la parada, pero ahora no”, indicó Peña.

Por último, para finalizar la historia que se le atribuía a Matías Tasín, indicó: “Yo soy una persona pública, no puedo andar haciendo boludeces a troche y moche. Hay que pasarla bien, pero cuidándose".