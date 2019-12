Graciela Alfano disparó munición gruesa contra Yanina Latorre: “Esta p… tiene que tener más respeto”

Graciela Alfano dejó su lugar de panelista en el programa del Trece “Los Ángeles de la Mañana” y apuntó contra todo el mundo. Entre tantos blancos, eligió a Yanina Latorre quien fuera su compañera en el programa que conduce Ángel de Brito.

Contó que, entró al programa porque le representaba un desafío: “Veía que era un lugar complicado para estar, la tuve que pilotear. Pero me metí ahí para entrenarme, había faltas de respeto por parte de compañeras. Al principio me atacaban todas, incluso el conductor me faltaba el respeto ya que me apagaba el micrófono. Me cortaba el micrófono cuando iba a contestarle a una compañera. Eso es censura, y yo tenía muy buena relación con Ángel”, indicó.

Sobre Latorre, puntualizó: “Yo la llamo Arruza (por su apellido de soltera), se refería a mí detrás de cámara como la vieja de mierda. Loco, paremos un poco. Yo tuve que tolerar mucho, con este equilibrio que tengo. Esta profesional como el conductor tienen que tener más respeto con los panelistas”, sentenció.