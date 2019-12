¡Nati Jota soñó con Sol Péreeeez!: ¿qué crees que hicieron?

Nati Jota volvió de su viaje por Europa con nuevas ideas y la mente renovada. Y en una de sus historias de Instagram afirmó que soñó con la otra blonda argentina, Sol Pérez.

La periodista no da puntada sin hilo y contó que estaba con la ex chica del clima, a las 3 de la mañana. ¿Qué hicieron? La pregunta del millón. Nati prefirió no seguir contando lo que hizo. Lo dejó para la imaginación de todos sus seguidores.

Después de oficializar su pelea con su novio rugbier, Nati está centrada en sus compromisos profesionales sin descuidar nunca a sus fans de las redes.