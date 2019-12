Sofía Bonelli ¿durísima con Alex Caniggia y Macarena Herrera?: “Gente de m…”

Mediante un posteo en Instagram, Sofía Bonelli, la pareja del ex futbolista Claudio Caniggia, dedicó unas fuertes palabras que rápidamente fueron asociadas a los hijos del “Hijo del viento”. En las últimas semanas, la relación entre padre e hijos pareciera estar en un momento de muchísima tensión, luego de que se conociera un video donde se lo ve al ex futbolista a los gritos con su hijo Alex.

Desde su cuenta de Instagram, la periodista publicó: “Alguna vez me dijiste “en la vida hay gente de mierda, gente que critica, juzga... gente que se fija en lo que hace el otro y no en sus propias miserias. No dejes que te afecte... hay que seguir pateando culos”.

Cabe destacar que entre Bonelli y la novia de Alex Caniggia, Macarena Herrera, existe una fuerte pica ya que esta última habría increpado a la novia del ex futbolista en un ascensor del hotel, e incluso la acusó de intentar atropellarla con el auto.